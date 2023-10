Campos Neto cancela agenda desta segunda e de amanhã em razão de falecimento de familiar

O residente do Banco Central, Roberto Campos Neto, cancelou parte dos seus compromissos desta segunda e a agenda de amanhã em razão do falecimento de um familiar, informou a assessoria do Banco Central. Pela manhã, Campos Neto fez palestra no "Abracam Talks", evento promovido pela Associação Brasileira de Câmbio (Abracam), em São Paulo.

A agenda desta segunda-feira, 2, do presidente do BC que foi cancelada incluía uma reunião com o presidente da Febraban, Isaac Sidney. Em seguida, ele tinha almoço com a delegação brasileira vencedora da Olimpíada Internacional de Economia na Grécia. Depois, às 16h, Campos Neto teria reunião, por videoconferência, com representantes da Quantitas Gestão de Recursos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a assessoria do BC, em consequência do cancelamento da agenda de Campos Neto, os diretores também cancelaram as agendas comuns de que participariam.