Brandão: Preço de bens importados tem apresentado redução cada vez maior

O diretor de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior, Herlon Brandão, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Herlon Alves Brandão, destacou que o preço de bens importados tem apresentado uma "redução cada vez maior", em um movimento que ainda continua a ser registrado. Enquanto isso, na exportação, o preço se acomodou no último mês. Pelos dados divulgados nesta segunda-feira, 2, pelo Mdic, os preços nas exportações em setembro registraram queda de 7,4%, contra aumento de 7,2% no volume. Já o preço dos bens importados no mês passado caiu 14,5%, com redução também no volume, de 8,7%.

No acumulado do ano, o preço nas exportações caiu 8,1%, com aumento de 9,1% do volume. Mas, nas compras, o recuo nos preços foi de 9%, acompanhado de uma queda também nos volumes importados, de 2,5%. Com isso, de janeiro a setembro, o valor de exportações subiu 0,4%, e o de importações registrou queda de 11,3%. O saldo acumulado já é de US$ 71,3 bilhões - recorde que já ultrapassa o valor fechado para o ano em 2022 (de US$ 61,5 bilhões).

"É primeira vez que ultrapassamos US$ 70 bilhões em saldo comercial", apontou Brandão em coletiva de imprensa. O Mdic atualizou nesta segunda a projeção de saldo para o ano, que subiu de US$ 84,7 bilhões para US$ 93 bilhões. No caso das exportações, o valor deverá ficar praticamente no mesmo patamar de 2022 - uma alta de 0,02% (US$ 334,2 bilhões). Mas, nas importações, segundo a nova projeção, deverá haver um recuo de 11,5%, uma vez que o valor de compras em 2022 fechou em US$ 272,6 bilhões, contra US$ 241,1 bilhões da previsão para esse ano. "Desde a 1ª revisão (do dado para 2023) já observávamos que seria um saldo robusto, recorde. Volumes crescentes (na exportação) fizeram com que resultado ficasse acima do esperado", disse Brandão.