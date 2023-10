Bolsas da Ásia e Pacífico fecham mistas, com liquidez restrita em meio a feriado na China

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 02/10/2023 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta segunda-feira, em dia de liquidez restrita em meio a feriados na China e em outras partes da Ásia.

Em Tóquio, o índice japonês Nikkei caiu 0,31% hoje, a 31.759,88 pontos, puxado por quedas em ações de tecnologia e energia, à medida que o entusiasmo inicial com a reversão de um "shutdown" do governo dos EUA e com melhora apontada pela pesquisa Tankan sobre confiança no setor industrial do Japão acabou se dissipando.