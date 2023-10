50 mil bolsas na área de tecnologia estão disponíveis; veja detalhes

Eles são gratuitos e serão ministrados em parceria com a escola Ada Tech, especializada no ensino de programação e tecnologia . Quem se interessar, pode se inscrever até o dia 16 de outubro no site Bolsas Santander .

O Santander Universidades está com as inscrições abertas para o programa Santander Coders, que vai conceder 50 mil bolsas de estudo de introdução de programação Back-end, Front-end, Data Science e Engenheiro de Dados.

Além disso, os 300 alunos com melhor performance terão acesso a bolsas para uma formação completa na área desejada. Podem se candidatar às vagas maiores de 18 anos com interesse na área de tecnologia.

Já os cursos serão aplicados de forma online dentro da plataforma Ada Tech, que fornecerá uma visão detalhada de performance em competências técnicas e comportamentais para cada aluno, fazendo uma avaliação de desempenho e acompanhando os índices de qualidade em cada etapa.

“O Santander Coders é uma grande oportunidade para que interessados neste setor tenham acesso aos fundamentos da programação, um mercado que demanda uma grande quantidade de profissionais. Segundo associações do setor, 420 mil vagas deverão ser abertas em TI no Brasil até 2025, mas formamos apenas 53 mil pessoas no setor por ano”, diz Marcio Giannico, Senior Head do Santander Universidades do Brasil.

Os contemplados receberão um e-mail da plataforma Bolsas Santander, seguido de um contato via e-mail da Ada Tech com o acesso ao curso dentro de um período pré-determinado, seguida de um teste de lógica, dinâmicas em grupo e o Coding Tank - um reforço sobre lógica de programação.

