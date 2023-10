Joseph Couri: Pequena indústria pressionará para quase dobrar Simples na tributária

Após se mobilizarem em Brasília pela manutenção do Simples Nacional na reforma tributária, micro e pequenas indústrias vão pressionar pelo aumento do teto de enquadramento do regime especial, dos atuais R$ 4,8 milhões para R$ 8,4 milhões. "Não basta apenas manter. Na verdade, tem de aumentar o teto do seu enquadramento", diz o presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria (Simpi), Joseph Couri. Em entrevista ao Broadcast(Sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), ele reconhece que a dificuldade de alcançar esse valor, mas acredita que o teto suba. Segundo o executivo, "a briga vai ferver" após a aprovação da reforma, porque agora o que se discute é a estrutura jurídica e não as alíquotas. Leia abaixo os principais trechos da entrevista ao Broadcast. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Como as micros e pequenas indústrias veem a reforma tributária?

É uma reforma boa. Em janeiro, havia um movimento muito claro para acabar com o Simples Nacional. O [secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard] Appy publicou dois artigos no Estadão afirmando que o Simples gera subsídios. Na segunda vez, começamos a mobilização em Brasília. No começo falamos com a Fazenda e o ministro [Fernando] Haddad nos enviou o Appy. E como foi a conversa com o secretário? Tivemos uma conversa boa, e o Simples voltou ao cenário de manutenção na reforma. Mas não basta manter. É preciso aumentar o teto do enquadramento do Simples, que hoje é de R$ 4,8 milhões. Mas aumentar para quanto? A Frente Parlamentar do Empreendedorismo e a Frente da Micro e Pequena Empresa chegaram à conclusão de que esse teto tem de ser de R$ 8,4 milhões. Há espaço fiscal para esse aumento ao quase dobro do que é hoje?

Não acredito que vá chegar a esse valor, mas ele vai subir. Vocês já aumentaram a mobilização para isso? O aumento do teto do Simples vai ser discutido depois da aprovação da reforma porque agora se discute a estrutura jurídica da reforma e não aumento de alíquotas. É depois da aprovação que a briga vai ferver.

O setor de serviços reclama que será o mais prejudicado em decorrência de um aumento dos seus impostos. Como o Simpi vê isso? Nossa posição é contrária a qualquer aumento de imposto. É ilusão achar que um aumento de imposto dos serviços não vai ser repassado para as micro e pequenas empresas e agropecuária. Mas o sr. vê aumento de impostos mesmo com a manutenção do Simples Nacional?