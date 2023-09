Airbnb: 30% das novas cidades visitadas no Brasil são do Ceará

Falando especificamente sobre Fortaleza, um relatório da Oxford Economics, realizado a pedido do Airbnb, mostra o impacto econômico da atividade da plataforma em diferentes setores da capital cearense.

Os dados são do Relatório de Distribuição do Turismo na América Latina do Airbnb, divulgados este mês.

Das 50 cidades brasileiras que receberam sua primeira reserva através do Airbnb , 15 são do Ceará . O montante representa 30% deste total, que leva em conta o maior número de noites reservadas na plataforma, desde o início da pandemia (março de 2020) até 2022. Veja lista abaixo

Durante as estadias em 2022, acomodações reservadas por meio do Airbnb, o impacto direto de gastos de hóspedes, excluindo gastos com acomodação, como em restaurantes, compras, entretenimento e transporte, totalizaram U$ 62,5 milhões na cidade.

A diretora-geral do Airbnb na América do Sul, Fiamma Zarife, observa que o Estado vem superando os desafios enfrentados pela pandemia e que a plataforma tem ajudado a impulsionar o retorno das atividades de turismo.

“São viajantes ansiosos para explorar as belas praias, a rica cultura e as atrações turísticas do Ceará, estimulando a economia e o cenário turístico local.”

Sobre o perfil do usuário do serviço de hospedagem, algumas tendências chamam a atenção, entre elas a de viagens em família, já que as acomodações possibilitam que fiquem todos juntos, o que pode representar economia, praticidade e mais espaço.

No Brasil, as viagens em família, segundo o Airbnb aumentaram mais de 130% em 2022 em comparação com a pré-pandemia.

Veja a lista das cidades cearenses que receberam o primeiro agendamento entre 2020 e 2022:

Limoeiro do Norte Horizonte Barroquinha Quixeré Frecheirinha Guaraciaba do Norte Uruoca Barro Tamboril Iracema Massapê

Morrinhos Icó Itapajé Russas

Dados sobre o comportamento do viajante que se hospeda pela plataforma no Brasil

No primeiro trimestre de 2023, o Airbnb compartilhou que o Brasil, ao lado da Alemanha, é um dos países que mais cresce na plataforma no mundo. No segundo trimestre, os dois continuaram a trajetória de crescimento com noites reservadas.