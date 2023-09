Rodovias PR: consórcio da EPR e Perfin arremata leilão do lote 2 com desconto de 0,08%

As rodovias leiloadas hoje cruzam pontos estratégicos do Estado, como o Porto de Paranaguá, foco de escoamento da produção agrícola, e a região metropolitana de Curitiba. Por isso, os trechos são considerados um dos mais importantes desta rodada de concessões. Ainda assim, a baixa concorrência já era esperada pelo mercado após a disputa pelo lote anterior, realizada no final de agosto, contar com apenas dois participantes.

Considerando os seis lotes de rodovias do Paraná, os investimentos devem ultrapassar R$ 50 bilhões. Os lotes 3, 4, 5 e 6 ainda estão em fase de análise, com expectativa de liberação do 3 e 6 no começo do ano que vem. No total, serão 3,3 mil quilômetros concedidos à iniciativa privada, de acordo com o governo paranaense.