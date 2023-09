Renan Filho sobre baixa concorrência no leilão do PR: Lote 2 tem capex alto

Os R$ 17 bilhões em investimentos previstos para as rodovias do lote 2 do Paraná ajudam a explicar a baixa concorrência no leilão promovido nesta sexta-feira, 29, segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho. A impossibilidade de grandes concessionárias participarem por causa de pendências com contratos "estressados" também foi citada por ele como impeditivo para uma maior participação.

"Esse projeto tem um capex muito elevado, o que limita a quantidade de empresas com capacidade financeira de arcar com investimento desse tamanho", afirmou. Em entrevista recente ao Broadcast(sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o ministro disse que esperava cerca de quatro concorrentes na disputa.

O governador do Paraná, Ratinho Júnior, afirmou não estar surpreso com uma disputa menor, citando também o alto valor previsto. Contudo, avalia que "o que importa é ter empresas de qualidade que consigam cumprir os contratos".