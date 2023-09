População desempregada, de 8,146 milhões, é a menor desde trimestre até junho de 2015, diz IBGE

O País registrou uma geração de 1,254 milhão de vagas no mercado de trabalho no trimestre até agosto em relação ao trimestre encerrado em maio, um aumento de 1,3% na ocupação. A população ocupada somou 99,653 milhões de pessoas no trimestre encerrado em agosto. Em um ano, mais 641 mil pessoas encontraram uma ocupação.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), apurada pelo Instituto Brasileiro de Economia e Estatística (IBGE).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A população desocupada recuou em 528 mil pessoas em um trimestre, totalizando 8,146 milhões de desempregados no trimestre até agosto. Em um ano, 1,277 milhão de pessoas deixaram o desemprego.