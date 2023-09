Paraná coloca em leilão mais 605 km de rodovias

As rodovias que serão disputadas nesta sexta cruzam pontos estratégicos do Estado, como o Porto de Paranaguá, foco de escoamento da produção agrícola, e a região metropolitana de Curitiba.

O segundo lote é considerado um dos mais importantes entre os seis que devem ser concedidos no Paraná.

Um segundo lote de rodovias no Paraná será leiloado nesta sexta-feira, 29, na sede da B3, em São Paulo. O trecho ofertado soma quase 605 quilômetros, incluindo estradas federais e estaduais. Estão previstos mais de R$ 17 bilhões em investimentos ao longo dos 30 anos de concessão, incluindo R$ 6,5 bilhões destinados a custos operacionais.

Ainda assim, a expectativa do mercado é de baixa concorrência, repetindo o cenário visto no lote anterior, que contou com apenas duas participantes.

