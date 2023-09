Melhora do primário do setor público em agosto se deve a governos regionais, diz BC

O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, destacou nesta sexta-feira, 29, que a melhora do resultado primário do setor público em agosto, na comparação com o mesmo mês do ano passado, se deve aos governos regionais.

O setor público consolidado (Governo Central, Estados, municípios e estatais, com exceção de Petrobras e Eletrobras) registrou déficit primário de R$ 22,830 bilhões em agosto. No mesmo mês do ano passado, houve déficit primário de R$ 30,279 bilhões.

Rocha explicou que a análise precisa excluir a cessão do Campo de Marte, em São Paulo, à União em agosto de 2022. A operação impactou negativamente em R$ 23,9 bilhões as contas do Governo Central naquele mês, e teve efeito positivo de R$ 23,9 bilhões nas conta dos governos regionais - com resultado neutro para o setor público consolidado.