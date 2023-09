Imposto de Renda: 5º lote é liberado para 1,2 milhão de pessoas

No Ceará, serão contemplados 25.106 contribuintes. O valor total do crédito é de R$ 41,7 milhões; restituições residuais de anos anteriores também serão contempladas

O pagamento para o quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda 2023 foi liberada pela Receita Federal nesta sexta-feira, 29. Nesta etapa, serão contemplados os que não receberam os valores nos lotes anteriores.

No Brasil, por exemplo, serão 1.261.100 contribuintes, entre prioritários e não prioritários. O valor total do crédito é de R$ 1.9 bilhão. Já no Ceará, serão contemplados 25.106. O valor total do crédito é de R$ 41,7 milhões. Veja mais abaixo como consultar.