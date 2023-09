Haddad: Não queremos deixar dívida com precatórios ao sucessor, seja quem for

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 29, que espera uma solução sobre o pagamento dos precatórios até dezembro, de modo a limpar todo o balanço de passivos deixados pelo governo anterior já em 2024, primeiro ano do arcabouço fiscal e quando o governo tem como meta zerar o déficit das contas primárias.

O governo solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma mudança na classificação das despesas com precatórios para quitar essa dívida por meio da abertura de crédito extraordinário - portanto, fora do limite de gastos do novo marco fiscal. A intenção da equipe econômica é que parte da dívida judicial, cujo estoque total soma R$ 95 bilhões, seja considerada despesa financeira, o que retiraria o gasto do resultado primário.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Hoje, durante apresentação dos resultados do programa de renegociação de dívidas Desenrola, Haddad frisou que não quer deixar a conta para o próximo governo, seja quem for o presidente a partir de 2027.