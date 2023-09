Gasto com juros do setor público soma R$ 83,731 bi em agosto, aponta BC

O setor público consolidado teve um resultado negativo de R$ 83,731 bilhões com juros em agosto, após esta rubrica ter encerrado junho com um gasto de R$ 46,105 bilhões, informou nesta sexta-feira, 29, o Banco Central.

No ano, a despesa com juros acumulada é de R$ 467,158 bilhões, ou 6,65% do Produto Interno Bruto (PIB), enquanto, em 12 meses, o resultado negativo é de R$ 689,380 bilhões, o que representa 6,60% do PIB.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conforme o BC, o Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) teve no oitavo mês de 2023 despesas na conta de juros de R$ 74,849 bilhões.