Concurso de Apuiarés tem 126 vagas para todos os níveis de escolaridade

A Prefeitura de Apuiarés, município do Ceará, está com 126 vagas abertas para todos os níveis de escolaridade. As oportunidades são para a administração municipal e também para o legislativo.

Em relação aos salários para os novos servidores, podem variar de R$ 1.320 a R$ 7.151,98, com vagas reservadas para pessoas com deficiência.

Além disso, a carga horária é de 20 a 40 horas semanais, porém, depende da função que o indivíduo irá executar. Veja no fim da matéria todos os cargos.