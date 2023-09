Bolsa Família: último pagamento de setembro é feito hoje; veja quem recebe

No Ceará, a injeção do programa em setembro foi de mais de R$ 1 bilhão. Deste montante, o valor médio de benefício, no Estado, é de R$ 678,97 no mês

A última parcela de setembro do Bolsa Família será paga nesta sexta-feira, 29, aos beneficiários do programa com o NIS final 0. Os pagamentos do mês começaram no dia 18, e foram sendo pagos de forma escalonada, conforme o último número do NIS. Confira o calendário completo mais abaixo.

Ao todo, no Brasil, estão sendo beneficiados 21,4 milhões de famílias de todos os 5.570 municípios. O número representa aumento de 1,6% (337,8 mil famílias a mais) em relação a agosto, quando foram cerca de 21,1 milhões.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O investimento do Governo Federal para os repasses foi de R$ 14,5 bilhões e o valor médio do benefício no país chega a R$ 686,89, o segundo mais alto já registrado na história dos programas federais de transferência de renda.