Vendas pendentes de imóveis nos EUA caem 7,1% em agosto ante julho

As vendas pendentes de imóveis nos Estados Unidos caíram 7,1% em agosto ante julho, a 71,8 no indicador da Associação Nacional de Corretoras (NAR, na sigla em inglês) do país. O movimento foi maior do que as expectativas de analistas ouvidos pela FactSet, que esperavam queda de 0,2% no período.

Segundo o economista-chefe da NAR, Lawrence Yun, as taxas de hipoteca acima de 7% nos EUA desmotivam a compra de casas e vêm prejudicando o setor imobiliário.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Está claro que o aumento do inventário habitacional e melhores taxas de juros são essenciais para reanimar o mercado imobiliário", disse ele.