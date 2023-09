Receita analisa 'eventos atípicos' com repercussão na arrecadação de IR e impacto em FPE e FPM

O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, criou um grupo de trabalho dentro do órgão com a missão de "analisar eventos atípicos com repercussão na arrecadação do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza". A portaria com a decisão está no Diário Oficial da União (DOU).

"O GT analisará potenciais eventos atípicos que impliquem redução da arrecadação do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, com impacto relevante na redução dos valores desse imposto destinados ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM), quando comparados com o mesmo período do exercício de 2022", estabelece o ato.

A equipe destacada para o grupo realizará os trabalhos no prazo de 30 dias, prazo que poderá ser prorrogado por igual período, e terá de analisar os seguintes aspectos: