Projeção para déficit em transações correntes de 2023 no RTI passa de US$ 45 bi para US$ 36 bi

O Banco Central atualizou nesta quinta-feira, 28, por meio do Relatório Trimestral de Inflação (RTI), suas projeções para o balanço de pagamentos em 2023. A projeção para o resultado das transações correntes do País passou de déficit de US$ 45 bilhões para US$ 36 bilhões. Já a projeção para o Investimento Direto no País (IDP) neste ano ficou mais baixa, foi de US$ 75 bilhões para US$ 65 bilhões.

Em relação ao saldo líquido de investimento de estrangeiros em carteira - incluindo ações e títulos de renda fixa -, a projeção passou de zero para superávit de US$ 10 bilhões. As projeções anteriores constavam no RTI de junho.

