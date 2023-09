Pochmann: Reforma tributária neoliberal dos anos 90 gerou injustiça social e baixo crescimento

O presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Marcio Pochmann, atribuiu a injustiça social e o baixo crescimento econômico, decorrentes do sistema tributário atual, a mudanças feitas na década de 90 na cobrança de impostos que classificou como neoliberais.

"A luta em torno da tributação não é apenas uma luta em torno da justiça tributária. Ela é muito mais porque pode ser um elemento fundamental para retirar o País de uma trajetória já longa de baixíssimo dinamismo econômico", declarou Pochmann durante seminário que visou discutir o que seria uma reforma tributária socialmente justa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao explicar por que aumentou o número de ricos no Brasil, apesar da estagnação da renda per capita, Pochmann citou mudanças significativas que aconteceram na década de 1990 num sistema tributário que, embora não fosse "grande coisa", era mais progressivo - ou seja, os mais ricos pagavam relativamente mais impostos do que hoje. Ele apontou a isenção do imposto sobre dividendos e a redução na alíquota máxima do imposto de renda - que chegava a 50% na década de 80 e caiu para 27,5% - entre as mudanças que aliviaram a tributação sobre brasileiros que ganham mais.