PIB do Ceará cresce 1,81% no 1° semestre de 2023

O Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará subiu 1,81% no 1° semestre de 2023, puxado pelo avanço de 2,89% no setor de serviços.

Por sua vez, a indústria segue em queda, dessa vez de 1,89% no semestre. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 28, pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece).

O indicador semestral foi inferior ao registrado no País, que cresceu 3,7% na comparação entre o 1° semestre de 2023 e período equivalente do ano passado. Também na comparação entre o 2° trimestre de 2023 com o 2° trimestre de 2022, a economia estadual cresceu menos que a nacional, 1,63% ante 3,4%.

O mesmo fenômeno se repetiu no acumulado dos últimos 12 meses, com o PIB do Ceará avançando 0,54%, enquanto o PIB do Brasil subiu 3,2%. O desempenho da economia cearense foi superior ao da brasileira, contudo, na comparação entre o 2° e o 1° trimestre deste ano, com crescimento de 1,53%, no caso estadual, e de 0,9% no nacional.

A previsão de crescimento do PIB cearense em 2023 foi revisado pela segunda vez consecutiva, passando de 1,94% para 2,1%, ficando, porém, abaixo da projeção feita para o crescimento do PIB nacional, de 2,89%.

Tenha acesso a mais conteúdo no Dei Valor!

Mais notícias de Economia