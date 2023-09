Haddad sobre revisão na previsão do PIB de 2023 no RTI: estimativa do governo está acima de 3%

O Banco Central (BC) elevou a previsão de crescimento do PIB deste ano, de 2% para 2,9% na edição de setembro do RTI, divulgada nesta quinta-feira. Para 2024, o BC indicou crescimento de 1,8%.

Haddad afirmou que as atualizações das projeções estão sendo percebidas desde o início do ano e que isso decorre das diferentes metodologias. "Mas tudo está convergindo. Acredito que, sobretudo se votarmos os projetos importantes, vamos ter um bom quarto trimestre", comentou.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou nesta quinta-feira, 28, a revisão para cima na previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2023 no Relatório Trimestral de Inflação (RTI). "Deve subir mais. A nossa projeção atual está superior a 3%", disse.

Segundo o relatório, a revisão se dá pela surpresa positiva com o desempenho da economia no segundo trimestre e, em menor medida, por previsões ligeiramente mais favoráveis para a evolução da indústria, dos serviços e do consumo das famílias no segundo semestre.