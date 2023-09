Haddad, após reunião com Lira: relator de offshores e fundos exclusivos deve ser anunciado hoje

Após uma reunião "muito boa" com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o relator dos projetos será anunciado nesta quinta-feira, 28, e que tratará tanto da proposta de tributação de offshore quanto de fundos exclusivos.

"O presidente (Lira) deve indicar o relator dos fundos hoje. Ele deve tratar dos dois temas no mesmo diploma legal. Tanto offshore quanto fundo fechado devem receber o mesmo tratamento com esse relator. Assim que anunciar o nome, a gente agenda as conversas técnicas da Fazenda com relator para acertar texto e tudo mais", disse Haddad, ao retornar para o ministério depois do encontro com Lira.

No final de agosto, o governo enviou uma MP para tributar fundos exclusivos, com expectativa de arrecadar R$ 24 bilhões entre 2023 e 2026 - para este ano, uma parcela de R$ 3,2 bilhões desta arrecadação seria usada para compensar as mudanças na tabela do Imposto de Renda.