Eve e Moviation assinam carta de intenções para acordo de ATM urbano eVTOL na Coreia do Sul

O acordo surge no momento em que o conceito Urban ATM (Air Traffic Management) da Eve foi adotado como parte do Grande Desafio K-UAM da Coreia.

O desafio é um programa de demonstração em fases no qual soluções de segurança de veículos e gerenciamento de tráfego de Mobilidade Aérea Urbana (UAM) são testadas em condições e ambientes urbanos quanto à adequação para apoiar a comercialização de UAM em 2025.

"A Coreia do Sul é um dos primeiros países a começar a estabelecer as bases para a Mobilidade Aérea Urbana e esta colaboração com o Moviation ajudará a demonstrar o valor da tecnologia ATM Urbana para iniciar e dimensionar com segurança as operações UAM na Coreia", disse David Rottblatt, vice-presidente da vendas e assuntos governamentais na Eve Air Mobility.

Desde antes da decolagem até depois do pouso, o ambiente aéreo urbano contará com sistemas, serviços e tecnologias integrados desenvolvidos pela Eve para permitir o lançamento seguro de um ecossistema eficiente e previsível para apoiar as operações do eVTOL ao lado de muitos outros usuários do espaço aéreo.

No futuro, o avanço da infra-estrutura e da regulamentação dependerá destes serviços de gestão de rede para permitir o voo autônomo, segundo a Eve.

A Eve ainda diz que contratou a Atech, empresa integradora de sistemas e tecnologia de Controle de Tráfego Aéreo da Embraer, para apoiar o desenvolvimento da solução de software Urban ATM, aproveitando a experiência da companhia no desenvolvimento de produtos de qualidade aeronáutica a partir dos sistemas ATM no Brasil.