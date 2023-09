Copom reconhece as dificuldades em atingir meta fiscal, afirma Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta quinta-feira, 28, que o Comitê de Política Monetária (Copom) reconhece as dificuldades em atingir a meta de resultado primário, que é de déficit zero para o ano que vem. "Reconhecemos as dificuldades em atingir meta fiscal, que não depende apenas do controle do governo", comentou.

Durante a entrevista coletiva, o presidente do BC também comentou que o ruído no mercado sobre a possibilidade de troca de meta fiscal causou impacto nos mercados. "Entendemos que é muito importante perseguir a meta. E atingir a meta", afirmou.

Já o diretor de Política Econômica, Diogo Guillen, comentou que, para elevar o PIB potencial é preciso acompanhar um crescimento robusto sem pressão inflacionária para ter um maior entendimento sobre o que acontece no cenário.