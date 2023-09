Copom entende que Selic precisa permanecer ainda em patamar restritivo, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, destacou nesta quinta-feira, 28, que o entendimento do Comitê de Política Monetária (Copom) é de que, mesmo iniciado o ciclo de afrouxamento, a taxa Selic precisa permanecer em patamar ainda contracionista para alcançar os objetivos inflacionários. "Mesmo com o ajuste, o que estamos fazendo é restritivo suficiente para atingir a meta", disse Campos Neto, em coletiva de imprensa do Relatório Trimestral de Inflação (RTI). Hoje, o BC projeta 3,5% para o IPCA de 2024 - principal horizonte da política monetária - e 3,1% para 2025, que tem peso minoritário, ambos acima do centro da meta de 3,0%. A projeção considera uma taxa Selic de 11,75% no fim de 2023 e de 9,0% no final de 2024, conforme o Boletim Focus. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Durante a coletiva, o diretor de Política Econômica do BC, Diogo Guillen, ainda comentou sobre o estudo realizado pelo órgão e apresentado em box de RTI sobre as variáveis que podem explicar a desancoragem de expectativas para a inflação de 2025. As conclusões mostram que o principal impacto vem da inflação de 2024, devido à inércia, embora haja indicação de efeitos da persistência global da inflação e da perspectiva de déficits primários ou gastos públicos mais elevado no País.

Nas suas comunicações oficiais, o BC tem citado as preocupações fiscais, com a inflação global e uma possível percepção de leniência do BC com o combate à inflação ao longo do tempo como possíveis motivos para a desancoragem de expectativas. "A inflação de 2024 tem maior impacto, mas não dá para extrair desse estudo a explicação de todos os motivos da desancoragem. Ajuda a compor discussão, é mais uma peça do quebra-cabeça", disse, citando que o BC tem trazido a hipótese de incertezas fiscais e que olha outras variáveis, como a inflação implícita, para entender o movimento. Sem indicação de que está 'confortável' O presidente do Banco Central disse que, em nenhum momento, o BC quis indicar que está "confortável" com as expectativas de inflação acima da meta. No Boletim Focus, as projeções para o IPCA para os próximos anos estão todas acima do centro da meta de 3,0%. Campos Neto frisou que o BC vai perseguir a meta de 3,0%. "Em relação às expectativas, é bem importante frisar que o BC persegue a meta. Em todas as decisões, a gente leva em consideração o que precisa ser feito para cumprir a meta. Quando muda o horizonte relevante, muda um pouco. Mas, em nenhum momento, quisemos dizer que está confortável com expectativas acima de meta." Barra 'ligeiramente mais alta' O presidente do Banco Central disse ainda que a barra para acelerar o ritmo de cortes da taxa Selic, atualmente em 0,50 ponto porcentual, está "ligeiramente mais alta" atualmente. Desde agosto, o Copom vem indicando que vê o ritmo de 0,50pp como adequado e que é pouco provável intensificação.

Dentre os fatores que explicariam essa barra "ligeiramente mais alta" estão os desenvolvimentos recentes no cenário externo. Campos Neto mencionou o aumento recente da curva de juros dos Estados Unidos, destacando que há consequências para os emergentes. "Empresas boas americanas têm tido emissões de crédito saindo com 6,5% a 7,5% de juro. É dreno de liquidez para emergentes." Segundo o presidente do BC, boa parte dos analistas não avalia que as preocupações fiscais nos EUA explicam esse movimento do juro longo, mas, se assim fosse, conforme Campos Neto, o formato da curva seria outro. "Se fosse só a indicação de que as taxas de juros vão ficar altas por mais tempo o formato não seria esse", disse, em relação à estratégia de política monetária nos Estados Unidos.

Outra razão que pode explicar o aumento da curva de juros americana, disse ele, é um tema mais técnico, em relação à China, que tem feito intervenções no mercado e vendendo títulos do Tesouro. Campos Neto ainda disse que, no cenário externo mais incerto, há a discussão sobre o crescimento chinês. "Parece que há uma mudança de modelo, de passar de infraestrutura para inovação e consumo, o que pode fazer com que o crescimento fique mais baixo por mais tempo", acrescentou. Indicação sobre próximos passos