China anuncia isenção de impostos para construções de casas populares a partir de 1º de outubro

O Ministério das Finanças da China anunciou nesta quinta-feira, 28, isenções tributárias para promover a construção de habitações populares. Em comunicado, a pasta diz que a terra usada para projetos do tipo estará isenta do imposto urbano e rural respectivo. Haverá ainda isenção proporcional, no caso de moradia popular erguida em projetos comerciais de moradia e outros projetos de desenvolvimento. A nota detalha algumas condições e diretrizes da política, que entrará em vigor em 1º de outubro.

Em outra decisão recente, o governo chinês anunciou que seria estendida a isenção sobre imposto predial para apartamentos de estudantes universitários.