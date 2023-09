Ceron: minha opinião técnica é de que seria melhor resolver questão dos precatórios em 2023

Ceron ainda respondeu a questionamentos sobre a estratégia da equipe econômica não ser unanimidade nem mesmo dentro do governo. "Nunca foi dito que é a melhor opção, foi colocada que é possível e razoável para trabalhar com um problema complexo. Temos um problema grave e não dá mais para conviver com ele", disse o secretário, destacando que é preciso voltar a pagar os precatórios em dia.

"Tenho dito que 2023 é mais adequado. É problema herdado, natural fazer esse tipo de ajuste no primeiro ano, seria melhor resolver este ano. Mas não tem essa segurança de que o STF irá julgar neste ano, então precisa ter essa salvaguarda. Vai ter dificuldade de encaixar nas metas fiscais caso surja em outro exercício, por isso esses pedidos adicionais para lidar com as incertezas sobre o julgamento vai acontecer", disse.

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, reforçou nesta quinta-feira, 28, o que seria melhor, em sua avaliação, que os R$ 95 bilhões de estoques de precatórios que o governo quer quitar sejam pagos neste ano. Como ele já afirmou recentemente, dos R$ 95 bilhões de crédito extraordinário que seria aberto para a despesa, em torno de 35% do estoque são juros. Com isso, cerca de R$ 60 bilhões seriam classificados como despesas do primário. O valor será computado normalmente, mas o pagamento não será contabilizado em termos de descumprimento da meta do primário, disse em entrevista ao Estadão/Broadcast .

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, destacou que o desempenho ruim das receitas no mês também é afetado pela entrada de recursos extraordinários que não está se repetindo neste ano. Em agosto, as receitas tiveram queda real de 9,1% em relação a igual mês do ano passado. No acumulado do ano, houve baixa de 5,8%.

No ano, receita com concessões, dividendos e royalties cai quase R$ 90 bi em relação a 2022

Por fim, o secretário listou que seriam quatro opções possíveis para o governo resolver o problema, e que a adotada foi a considerada mais razoável. "Nós olharmos um meio termo que não gera precedente relevante". A primeira seria não agir sobre a questão dos precatórios e deixar o problema "estourar" em 2027. "Não me parece postura adequada", respondeu. O Executivo ainda poderia discutir classificar todo o montante como despesa financeira, o que, em sua visão, geraria um precedente ruim, assim como a alternativa de retirar o montante total da contabilização do primário. "Assim ninguém se preocuparia com a despesa. Da forma como propomos, a questão fica no radar."

Sobre a fala, Ceron destacou que o presidente do BC teria dito não ser um "especialista" no assunto e que a instituição iria estudar a estratégia. "Mantemos diálogo com o BC, olhando, mas eu acho dificilmente você vai encontrar de forma expressa nos manuais internacionais uma vedação ou esclarecimentos sobre esse ponto de forma clara", respondeu.

O secretário foi questionado sobre a declaração do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre a alternativa escolhida pelo governo. Nesta quinta, Campos Neto afirmou que a instituição segue o manual do Fundo Monetário Internacional (FMI) para classificar precatórios como despesa primária e que não tem capacidade de responder porque o Fundo escolheu essa forma de contabilidade. "A decisão sobre precatórios é do STF, mas o departamento técnico do BC vai estudar", disse.

No caso das despesas, houve avanço real de 4,5% no acumulado do ano. O secretário apontou que esse número cresceu em razão, por exemplo, da recomposição de programas federais, como o Bolsa Família. "Eles carregam impacto importante, que já era conhecido", disse.

"No ano passado, teve atipicidade nessas receitas de concessões, dividendos e recursos naturais, que as três juntas somam cerca de R$ 90 bilhões de diferença em relação a 2022", disse.

Ceron ainda comentou que o resultado primário de agosto veio em linha com as expectativas de mercado. As contas do Governo Central registraram déficit primário no mês passado, quando a diferença entre as receitas e as despesas ficou negativa em R$ 26,350 bilhões.

Frustrações de receita

O secretário do Tesouro Nacional afirmou que o governo continua com o objetivo de fechar o ano com um resultado primário negativo de cerca de R$ 100 bilhões, no nível de 1% do PIB. No acumulado dos oito primeiros meses de 2023, esse déficit já soma R$ 104,6 bilhões.