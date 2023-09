Setor de serviços apresenta o melhor resultado para a economia do Ceará

As informações sobre o Produto Interno Bruto (PIB) do Estado no segundo trimestre de 2023 são divulgadas na quinta-feira, 28

Dos três setores que compõem o Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará , serviços foi o que apresentou o melhor resultado no segundo trimestre de 2023.

O detalhamento é de responsabilidade do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), órgão vinculado à Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) do Governo do Estado.

Vale lembrar que suas informações e resultados são preliminares e sujeitos a retificações, quando forem calculadas as Contas Regionais definitivas, em conjunto com o IBGE e as 27 Unidades da Federação

Além do Ceará, mais dez estados brasileiros realizam o cálculo do PIB, indicador que mostra a tendência do desempenho da economia no curto prazo: Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo, que utilizam a mesma ponderação das Contas Regionais.

E o indicador é calculado com base nos resultados dos três setores: agropecuária, indústria e serviços e desagregados por suas atividades econômicas.