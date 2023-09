Preço médio do GNV recua 0,66% no Sudeste na 1ª quinzena de setembro, mostra IPTL

O preço médio do GNV na Região Sudeste fechou a primeira quinzena de setembro a R$ 4,49, com recuo de 0,66% quando comparado a agosto, aponta levantamento do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível.

Segundo o índice, todos os Estados da região registraram redução no preço com combustível, com destaque para Minas Gerais, onde a média fechou a R$ 4,79, com recuo de 1,64%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A média mais baixa foi identificada em São Paulo, a R$ 4,45 e a mais alta no Espírito Santo, a R$ 4,90.