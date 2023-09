Para Campos Neto, BC não deveria nem votar na decisão sobre meta de inflação

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta quarta-feira, 27, achar que a autarquia não deveria votar na decisão do Conselho Monetário Nacional (CMN) sobre a meta de inflação. "Temos um voto minoritário, mas já disse que na minha opinião o BC nem deveria votar nessa definição, que é do governo", afirmou, em audiência pública na Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos Deputados.

Questionado sobre os impactos da alta taxa de juros sobre a dívida pública, Campos Neto respondeu que o BC não emite títulos. "O governo se financia por vários índices e de várias formas. Se diminuíssemos a dívida, teríamos juros menores. O BC não faz dívida", completou.

Em debate com os deputados, Campos Neto disse ainda que a estagnação da produtividade no Brasil preocupa. "Tenho me debruçado a olhar o tema da produtividade, que é uma coisa preocupante. Quando você tira a agropecuária, a produtividade no Brasil é negativa. Aumentamos os anos de escolaridade, mas não houve contrapartida em produtividade", concluiu.