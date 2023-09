OCDE: PIB do Peru deve crescer 1,1% neste ano e 2,7% em 2024, mas há incertezas no cenário

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) projeta que o Produto Interno Bruto (PIB) do Peru avance 1,1% neste ano e 2,7% em 2024. Em relatório sobre o país, porém, a entidade nota que a atividade local teve perda de fôlego recente, com os efeitos da guerra da Rússia na Ucrânia, a incerteza política, a inflação elevada e as condições financeiras apertadas, bem como por episódios recentes de distúrbios sociais e condições climáticas extremas.

Como em muitas partes do mundo, a inflação é um importante foco recente no Peru. O aperto na política monetária fez com que as expectativas começassem a desacelerar, enquanto o índice cheio e o núcleo "desaceleraram, mas seguem altos", diz a OCDE, que recomenda manutenção de postura restritiva do banco central para que a inflação retorne de modo sustentável à meta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A OCDE menciona que a produção de cobre do Peru deve se recuperar, apoiando as exportações. A inflação, por sua vez, deve desacelerar à meta na faixa de 1% a 3% até o início de 2024, projeta. A organização nota que desastres naturais exacerbados por mudanças climáticas levaram a danos de infraestrutura, o que contribuiu para a inflação, e ainda reduz o crescimento de médio prazo. O El Niño tem se mostrado mais frequente, mas deve ser modesto neste ano, ainda que continue a ser um risco.