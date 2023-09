Número de reuniões com mercado foi tema de discussão de diretoria do BC, diz Campos Neto

Questionado pelo deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) sobre a quantidade de reuniões com bancos e agentes financeiros, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta quarta-feira, 27, que a instituição ampliou os encontros com o setor produtivo e está repensando sua agenda de reuniões com o setor financeiro.

"De fato tem bancos centrais que fazem mais reuniões com instituições financeiras e outros que fazem menos. Discutimos isso na última reunião do Copom, sobre qual quantidade seria ideal ou traria mais ganhos. Nós também temos esse questionamento, se simplesmente não deveríamos fazer mais. Tentamos fazer o máximo de reuniões possíveis abertas, com transmissão, para que todos tenham acesso às informações ao mesmo tempo", respondeu Campos Neto, em audiência pública na Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos Deputados. "Democratizamos muito os contatos do Banco Central", completou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele enfatizou que sempre respeitou o período de silêncio pré e pós as reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom). Na semana passada, o colegiado reduziu a taxa básica de juros pela segunda vez consecutiva, de 13,25% para 12,75% ao ano.