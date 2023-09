Lula volta a criticar precarização do trabalho e enaltece Biden em greve nos EUA

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a falar sobre uma precarização do mundo do trabalho e enalteceu a postura do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de ter se juntado a trabalhadores grevistas da indústria automobilística. Lula pediu ao presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Selerges, que o leve a uma fábrica para falar com os trabalhadores.

"Acho que você [Moisés] precisa me convidar para ir na porta de uma fábrica com megafone para falar com os trabalhadores brasileiros", disse o presidente da República, em cerimônia de lançamento do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções, voltado a Estados e municípios.

Dentre as autoridades presentes estiveram os ministros Camilo Santana (Educação), Rui Costa (Casa Civil), André Fufuca (Esporte), Flávio Dino (Justiça), Nísia Trindade (Saúde) e Jader Filho (Cidades).