Lula se reúne com Campos Neto hoje, no primeiro encontro oficial entre os 2 desde a posse

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, terão nesta quarta-feira, 27, o primeiro encontro desde a posse do petista, em 1º de janeiro. Nestes 269 dias, Campos Neto foi por algumas vezes alvo da retórica do presidente contra a manutenção dos juros em nível alto. O líder do Executivo chegou a chamar o chefe da autoridade monetária de "este cidadão", "tinhoso" e "teimoso".

Por muitas vezes, coube ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o papel de "bombeiro".

Haddad, aliás, também estará na reunião no Palácio do Planalto, às 17h30, de Brasília.