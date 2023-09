Lucro industrial da China cai 11,7% de janeiro a agosto, na comparação anual

O lucro industrial na China registrou queda de 11,7% no período entre janeiro e agosto, na comparação com igual intervalo de 2022, informou o Departamento Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do país no período da noite (pelo horário de Brasília) da terça-feira, 26.

Entre janeiro e julho, o recuo frente a igual período do ano anterior havia sido de 15,5%.

*Com informações da Dow Jones Newswires