Feira de artesanato tem potencial de movimentar mais de US$ 1,35 milhão

Rodada de negócios da realizada pela Apex Brasil acontece nesta quarta e quinta-feira, 27 e 28, durante a Fenacce Crédito: FÁBIO LIMA

Artesãos de 17 estados do Brasil se reuniram em Fortaleza para negociar vendas de produtos para o exterior. Na ocasião, 58 fabricantes de artesanato de 17 estados diferentes, incluindo seis do Ceará, participaram de rodada de negociação com 10 compradores de oito países diferentes. Os negócios estão acontecendo nesta quarta e quinta-feira, 27 e 28, na quinta edição do Exporta Mais Brasil, programa da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) dentro da quinta edição da Feira Nacional de Artesanato e Cultura (Fenacce), que vai até o próximo domingo 1º, no Centro de Eventos do Ceará. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No ano passado, essas rodadas de negócios do artesanato geraram US$ 1,35 milhão em negócios imediatos e nos 12 meses subsequentes à feira. Um detalhe é que em 2022 foram apenas 19 artesãos.

O artesanato que liberta e gera emprego e renda O representante regional da Apex Brasil para o Nordeste, Sérgio Ferreira, explicou que as negociações são feitas cara a cara entre o artesão e os possíveis compradores, sob o intermédio de um tradutor. Ele deu detalhes ao O POVO de como as mesas funcionam. "Serão mais de 320 reuniões nestes dois dias com compradores de Holanda, Reino Unido, Irlanda, Áustria, Estados Unidos, China, Japão e Jordânia. Temos janelas de 20 minutos de reuniões, onde eles podem estar expondo a diversidade da tipologia artesanal brasileira para esses potenciais compradores e mostrar como funciona", explicou. Ele destacou ainda que boa parte desses interessados nas peças de artesanato possuem rede de lojas de decoração, museus, hotéis, entre outros empreendimentos, e estão querendo ampliar o portfólio com o "bastante extenso" artesanato brasileiro. Já a assessora do gabinete da diretoria de negócios na Apex-Brasil, Rafaella Paulinelli, destacou a brasilidade dos produtos e os aspectos ESG como motivadores para o interesse internacional nestes produtos.

"Os compradores internacionais buscam trazer a tradição a cultura do que a gente vive aqui no Brasil e também aspectos das práticas de sustentabilidade, da parte social e de governança. Hoje a gente já tem algumas algumas obras de brasileiros expostas no exterior que foram adquiridos justamente em rodadas de negociação como essas", disse Uma das artesãs envolvidas nas rodadas é a fortalezense Armênia Rocha, que produz luminárias artesanais na empresa dela, chamada Alumiar. Ela explicou que trabalha com palito de coqueiro e outras fibras orgânicas há 24 anos para desenvolver os seus produtos, como lustres, arandelas e abajures. Ela conta ainda que o desejo pelo artesanato vem desde a infância, quando ela aprendeu a fazer os próprios brinquedos pela falta de recursos, como pipas e bonecas de pano, e foi desenvolvendo isso no futuro até entrar na faculdade de estilismo e moda e, posteriormente, montar o próprio negócio.