Comércio marítimo caiu 0,4% em 2022, mas deve crescer 2,3% em 2023, diz Unctad

A Unctad ainda destaca que, embora os embarques de cereais da Ucrânia tenham retomado em 2022 graças à Iniciativa do Mar Negro, diversos países importadores tiveram de contar com exportadores de cereais alternativos, incluindo os Estados Unidos e Brasil, o que exige viagens mais longas.

O relatório também aponta que cumprir as metas estabelecidas sobre a redução das emissões de gases do efeito estufa dos navios continua a ser um desafio. "A indústria naval enfrenta incertezas na determinação da forma mais eficaz de reduzir as emissões de carbono e fazer a transição para combustíveis com baixo ou zero carbono."