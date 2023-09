Ciclo dos juros pode ainda afetar qualidade dos ativos de bancos, diz integrante do BCE

Presidente do Conselho Supervisor do Banco Central Europeu (BCE), Andrea Enria afirmou que o ciclo dos juros na zona do euro "pode ainda afetar a qualidade dos ativos" dos bancos da região. Ao mesmo tempo, considerou que o trabalho de supervisão já realizado e em andamento ajuda a conter riscos, além de avaliar o quadro no segmento na região como positivo.

A análise está em apresentação feita nesta quarta-feira por Enria, durante um fórum em Milão. O dirigente considera que o setor bancário europeu realizou reparos em seus balanços, mostrando-se resistente a choques exógenos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele recorda que os resultados de testes de estresse na União Europeia deste ano mostram que o setor bancário da zona do euro poderia suportar uma forte piora econômica. "O setor bancário da zona do euro detém colchões de alta qualidade (dinheiro e reservas do banco central) e tem um base de financiamento diversificada", afirma Enria na apresentação. "Nenhum modelo de negócios é como o do Silicon Valley Bank", acrescentou, referindo-se ao banco de porte médio dos EUA que quebrou mais cedo neste ano.