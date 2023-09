Ceará tem maior produção de lenha extrativa do Brasil, revela IBGE

No ranking dos municípios, Boa Viagem (a 217 km de Fortaleza) e Canindé (a 115 km de Fortaleza) aparecem, respectivamente, na 3ª e 4ª posições nacionais em termos de produção de lenha. Nacionalmente, a extração do produto teve aumento de 14,4%, um incremento superior ao verificado em outro produto madeireiro, o carvão vegetal, que teve alta de 11%.

O Ceará é o maior produtor de lenha extrativa do País, com 3,2 milhões de metros cúbicos (m³), conforme dados da pesquisa Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS) 2022, divulgada nesta quarta-feira, 27, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em relação a 2021, houve crescimento de 4,1%.

O Estado aparece ainda como tendo 6º maior valor de produção extrativista no Brasil e 2º do Nordeste, com R$ 268,9 milhões movimentados no ano passado. Além da lenha, a carnaúba em pó também coloca o Ceará em posição de destaque, com os três maiores produtores do País: os municípios de Granja, Camocim e Coreaú, todos localizados no norte cearense.

Em termos nacionais, a extração vegetal teve valor de produção alcançado em 2022, de R$ 6,2 bilhões, mantendo-se praticamente estável em relação ao ano anterior, com variação positiva de 0,2%, após ter crescido 31,6% em 2021. O estado do Pará lidera com folga em termos de valor de produção com R$ 2,4 bilhões, ou cerca de 38,7% do total nacional. Na região Nordeste, a liderança é do Maranhão, com R$ 337,5 milhões.

“Em uma análise regional, o destaque no Sudeste é a plantação de eucalipto, no Sul predomina o pinus (pinheiro), no Nordeste sobressai-se o extrativismo madeireiro e o grupo dos alimentícios e ceras, no Norte, o extrativismo madeireiro e o açaí, e no Centro-oeste, a plantação de eucalipto e extrativismo madeireiro”, pontua o gerente de Agricultura do IBGE, Carlos Alfredo Guedes.

Apesar de manter a maior participação no valor de produção extrativista (63,1%), o grupo dos produtos madeireiros teve queda de 0,8% na comparação entre 2022 e 2021. De acordo com avaliação do IBGE, o resultado retoma tendência de perda de espaço desse tipo de produção no País para a realizada em florestas cultivadas (silvicultura).

Nesse sentido, o valor da produção da silvicultura teve alta de 14,9%, passando de R$ 23,9 bilhões, em 2021, para R$ 27,4 bilhões no ano passado Apesar disso, o gerente de Agricultura do IBGE afirma que a extração vegetal propriamente dita não está diminuindo, mas o valor dos produtos da silvicultura está crescendo.

Voltando a falar em lenha, se o Ceará lidera a produção extrativista desse produto, o Paraná tem a maior produção originada em florestas cultivadas, com 13,9 milhões de m³, ou 26,3% do total nacional.