Cade retira de pauta processo sobre aquisição da DPA pela Lactalis

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) não irá mais julgar nesta quarta-feira, 27, a aquisição do capital social da Dairy Partners Americanas Brasil Ltda (DPA) e de sua subsidiária integral Dairy Partners Americanas Nordeste (DPAN) pela Lactalis do Brasil. Relator do caso no órgão, o conselheiro Victor Fernandes pediu que o processo fosse retirado de pauta.

Fonterra e Nestlé, detentoras da DPA no Brasil, assinaram um acordo para vender a empresa para a Lactalis, por R$ 700 milhões, em dezembro do ano passado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Lactalis produz lácteos variados no País, enquanto a DPA produz lácteos refrigerados.