BC incorpora antecipação de recebíveis em estatísticas de crédito

O Banco Central informou nesta quarta-feira, 27, que incorporou as operações de antecipação de recebíveis nas estatísticas de crédito devido à utilização crescente desse modelo em que credenciadores figuram como tomadoras de crédito.

Segundo o BC, o acompanhamento do mercado de crédito e das transações realizadas no âmbito dos arranjos de pagamento evidenciou o rápido crescimento de operações em que credenciadoras e instituições afins buscam a antecipação de recebíveis junto a instituições financeiras. "A utilização crescente desse modelo de negócios, no qual as credenciadoras figuram como tomadoras de crédito, motivou a incorporação dessas transações nas estatísticas de operações concedidas pelo Sistema Financeiro Nacional."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A antecipação de recebíveis é um tema que está sendo bastante discutido no âmbito do debate sobre o rotativo do cartão de crédito e do parcelado sem juros.