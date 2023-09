Pesquisa do Fed St. Louis ainda mostra risco elevado de contração nos EUA no 4º tri

A pesquisa de profissionais das previsões conduzida pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de St. Louis mostra uma chance de 34,4% de contração econômica nos Estados Unidos no quarto trimestre. Em texto no blog da instituição, Jeremy Majerovitz, economista-associado do Fed de St. Louis, comenta sobre as previsões e sua acurácia, e afirma que elas são úteis para se saber sobre a probabilidade de uma recessão, mas ainda carregam uma parcela de incerteza, sobretudo em horizontes mais longos.

Majerovitz mostra que a precisão das previsões de recessão caem bastante, conforme avança o período de tempo analisado, aproximando-se de zero em um intervalo de quatro trimestres.

Ele elaborou gráfico sobre o tema a partir da própria pesquisa do Fed de St. Louis e dos dados oficiais dos EUA.