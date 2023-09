Krugman: Não acho que BCs de Brasil, EUA e Europa tinham outra opção além de elevar juros

O economista americano e vencedor do Prêmio Nobel de Economia Paul Krugman afirmou que os bancos centrais do Brasil, dos Estados Unidos e da zona do euro não tinham outra opção no período pós-pandemia que não elevar os juros. Segundo ele, guardadas as devidas diferenças, o cenário visto no Brasil não é tão diferente do que se viu nas outras duas economias.

"Não acho que esses bancos centrais do Brasil, dos EUA e da UE tinham outra opção que não elevar os juros", disse ele durante participação na Fides 2023, evento internacional do mercado de seguros que acontece no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 26. Krugman afirmou que o cenário visto após a reabertura das economias não era de superaquecimento, mas que os BCs tiveram de apertar a política monetária para evitar que esse risco se concretizasse.

O economista afirmou que não comentaria de forma mais específica sobre o caso do Brasil, por conhecer pouco das especificidades do atual cenário econômico brasileiro. De modo geral, segundo ele, os juros poderiam ser mais baixos nas principais economias do mundo se as políticas fiscais estivessem menos expansionistas. "Os Estados Unidos estão gerando gigantescos déficits fiscais", disse ele, em um exemplo.