Galípolo: Surpresas positivas da economia oferecem pressões (inflacionárias)

O diretor de política monetária do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, disse hoje que as surpresas da atividade exercem pressão sobre a inflação, apesar dos indícios de que a economia aumentou o seu potencial de crescimento.

Em fórum do centro da Fundação Getulio Vargas (FGV) que realiza estudos sobre novo desenvolvimentismo, Galípolo ressaltou que a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) tem sido equilibrada em apontar riscos nas duas direções, tanto de alta quanto de queda da inflação. Divulgado hoje, o documento, emendou, deixa claro que surpresas positivas sobre o crescimento econômico oferecem pressões inflacionárias.

Após lembrar que as expectativas de inflação seguem parcialmente desancoradas, Galípolo reiterou o compromisso, expresso na comunicação do BC, de perseguir a reacoragem completa das expectativas, assim como a meta central de 3% fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para os próximos anos.

O diretor do BC repetiu que as revisões para cima da atividade econômica, ao mesmo tempo em que as projeções à inflação recuam, sugerem um aumento do potencial de crescimento sem pressão inflacionária, o chamado PIB potencial. Ele não ignorou, por outro lado, o risco de fechamento do hiato do produto - ou seja, de a economia estar crescendo no limite de seu potencial.