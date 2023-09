Embraer anuncia entrada da American Airlines em Grupo Consultivo do projeto Energia

A Embraer anunciou nesta terça-feira, 26, a assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU) com a American Airlines, para entrada da companhia aérea dos Estados Unidos no Grupo Consultivo do Projeto Energia. O Grupo é formado por um time de companhias aéreas, empresas de leasing de aeronaves, fornecedores e outros especialistas em aviação que assessoram o projeto Energia da Embraer para desenvolver aeronaves sustentáveis para o futuro.

A companhia aérea dos Estados Unidos trabalhará com o Grupo Consultivo e com a Embraer na definição dos requisitos de desempenho e de projeto para as quatro aeronaves-conceito Energia.

Os jatos de 9 a 50 assentos utilizarão tecnologias de propulsão elétrica, de hidrogênio e híbrida.