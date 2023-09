Confiança da construção sobe 2,2 pontos em setembro e atinge maior nível desde outubro, diz FGV

O Índice de Confiança da Construção (ICST) subiu 2,2 pontos em setembro, a 98,1 pontos, o maior nível desde outubro de 2022 (100,9 pontos). Em médias móveis trimestrais, o ICST aumentou 1,4 ponto. As informações foram divulgadas nesta terça-feira, 26, pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Apesar do avanço na margem, a coordenadora de Projetos da Construção do Ibre/FGV, Ana Maria Castelo, destacou, em nota, que o crescimento não está ocorrendo de forma uniforme dentro do setor. "Em setembro, foram as empresas do mercado imobiliário que se mostraram menos confiantes em relação à situação dos negócios corrente e dos próximos meses. A falta de mão de obra qualificada e o acesso ao crédito têm dificultado o cenário empresarial, a despeito de uma percepção mais positiva em relação à demanda futura", escreveu.

Para Ana Maria Castelo, o revés na confiança de Edificações foi mitigado pela melhora no ambiente de negócios das empresas de serviços especializados e de infraestrutura. "Estas últimas voltaram a se destacar como as mais confiantes dentro do setor", apontou.