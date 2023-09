Banco Mundial assina com estados do Nordeste cooperação para H2V

Governador do Ceará, Elmano de Freitas destaca que ação também inclui a operação de crédito de R$ 600 milhões para o Porto do Pecém

A assinatura do termo de cooperação com o Banco Mundial para desenvolvimento da cadeia do hidrogênio verde no Nordeste deve ter efeitos direto no Ceará. A afirmação foi do governador Elmano de Freitas (PT), explicando que o banco vai "dividir experiências" para melhoria do projeto cearense.

"O memorando de hoje é para aproveitarmos a experiência do Banco Mundial e aplicar em nosso projeto de desenvolvimento para o Hidrogênio Verde no Ceará, para colhermos as experiências que o Banco tem em outros lugares do mundo", afirmou o governador.