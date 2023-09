Apagão foi causado por baixo desempenho em equipamentos de usinas eólicas e solares, aponta ONS

O desempenho abaixo do esperado em equipamentos de controle de tensão de diferentes usinas eólicas e solares foi considerado a "causa raiz" do apagão registrado em 15 de agosto, que afetou consumidores em 25 Estados e no Distrito Federal. A conclusão consta em minuta do Relatório de Análise de Perturbação (RAP), encaminhada na segunda-feira, 25, a agentes do setor pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

O documento também cita "centenas" de providências a serem tomadas até julho de 2024 por diferentes agentes do setor, incluindo o próprio ONS e geradores eólicos e fotovoltaicos. São ações como ajustes em proteções, questões relacionadas à comunicação com os agentes no momento da recomposição de fornecimento de energia, e a validação dos modelos matemáticos de todos os geradores eólicos e fotovoltaicos, citou o operador.

Anteriormente, o ONS já tinha indicado que o "evento zero" do apagão, identificado como sendo o desligamento da linha de transmissão Quixadá - Fortaleza II, de propriedade da Chesf, subsidiária da Eletrobras, não teria causado sozinho uma falha das proporções da que ocorreu. Houve interrupção no fornecimento de 34,5% da carga total que estava sendo gerada no momento. O órgão já havia sinalizado que usinas de geração próximas a esta linha não apresentaram o desempenho esperado no que diz respeito ao controle de tensão.