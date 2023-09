Tebet: Temos 60 dias para definir se faremos consulta prévia ao TCU sobre pisos constitucionais

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse nesta segunda-feira, 25, que o governo ainda não decidiu se vai fazer uma consulta prévia ao Tribunal de Contas da União (TCU) a respeito da aplicação neste ano dos mínimos previstos para gastos em saúde e educação.

A questão representa um impasse por obrigar o governo a fazer um bloqueio de recursos no orçamento para assegurar os pisos. Quanto mais perto do fim do ano, mais drástico terá que ser o contingenciamento. A área técnica do TCU recomenda que o governo observe os mínimos neste ano.

Antes de entrar em um fórum da Fundação Getulio Vargas (FGV), Tebet observou a jornalistas, porém, que essa recomendação foi um parecer interno do tribunal de contas, e não uma resposta a questionamento do ministério da Fazenda, a quem cabe fazer a consulta prévia.